USA Pfadfinder nehmen erstmals Transgender-Kind auf

Mehrere US-Pfadfinder, die "Boy Scouts", salutieren während einer Zeremonie zum Unabhängigkeitstag. (afp / Karen Bleier)

Die Pfadfinder in den USA haben zum ersten Mal ein Transgender-Kind als Mitglied aufgenommen.

Der neunjährige Junge war als Mädchen auf die Welt gekommen und ist jetzt offiziell ein "Boy Scout" im US-Bundesstaat New Jersey. Wie die Zeitung "The Record" berichtet, wurde seine Aufnahme durch eine Änderung der Statuten ermöglicht. Damit hatten sich die Boy Scouts of America in der vergangenen Woche offiziell auch für Transgender geöffnet. - Seit 2013 findet ein Umdenken bei den US-Pfadfindern statt: Nach zahlreichen Debatten und Protesten hatten sie zunächst homosexuelle Mitglieder und später auch homosexuelle Gruppenführer zugelassen.