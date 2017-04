US-Wirtschaftsforscher haben untersucht, wie sich die gesellschaftlichen Gruppen in den USA polarisiert haben und worauf diese Entwicklung zurückzuführen ist.

Wie die Zeitung New York Times berichtete, führen die Wissenschaftler die Polarisierung nicht allein auf den Konsum von im Internet und in den sozialen Medien verbreiteter Verschwörungstheorien und sogenannter Fake-News zurück. In einem Arbeitspapier machen die Forscher deutlich, dass radikale Einstellungen und Meinungsunterschiede vor allem bei älteren Menschen ab 75 Jahren vorkämen. Diese nutzten aber von allen gesellschaftlichen Gruppen am wenigsten das Internet. Für ihre Studie haben die Forscher Daten aus Wählerbefragungen der Jahre 1996 bis 2012 ausgewertet.



Die Wissenschaftler machen in ihrer Untersuchung deutlich, dass sie nicht genau feststellen könnten, worauf die Polarisierung in der amerikanischen Gesellschaft zurückzuführen sei - der Internetkonsum spiele aber sicher eine Rolle.