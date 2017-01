USA Politologe wertet Trumps Versprechen als Problem für Präsidentschaft

Karl Kaiser, Professor an der Havard University, begleitet den früheren NRW-Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers über den Universitätscampus in Cambridge. (dpa / Ralph Sondermann )

Der Politikwissenschaftler Karl Kaiser wertet die Antrittsrede von US-Präsident Trump als Bruch mit der Tradition.

In der Regel werde der Anlass genutzt, um die Wunden des Wahlkampfs zu heilen und zur Einheit aufrufen, sagte er im Deutschlandfunk. Trumps Rede sei aber eine kämpferische Wahlkampfrede gewesen. Im Stil eines Populisten habe er im Namen des Volkes Lösungen für alle Probleme versprochen. Einiges davon werde ihm in Zukunft gewiss Schwierigkeiten bereiten, führte der Gastprofessor an der amerikanischen Harvard University in Cambrigde aus. Als Beispiel nannte er Trumps Ankündigung, den IS-Terrorismus auszumerzen.



Die Betonung des US-Präsidenten, die Interessen seines Landes allem anderen voranzustellen, wertete Kaiser als Rückzug der USA von ihrer klassischen Rolle des Unterstützers einer internationalen Ordnung.