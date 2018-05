US-Außenminister Pompeo will heute in einer Grundsatzrede die neue Strategie Washingtons im Umgang mit dem Iran erläutern.

Nach Angaben seines Ministeriums soll es dabei um einen breiteren Ansatz für das gehen, was in Washington als iranische Bedrohung wahrgenommen werde - etwa das Raketenprogramm des Landes, aber auch eine Unterstützung von Terroristen und die Verstrickung in Konflikte wie in Syrien und im Jemen. Weiter hieß es, Pompeo habe vor seiner Rede mit den Außenministern Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens gesprochen.



Notwendig geworden ist die Neupositionierung der USA durch den einseitigen Ausstieg des Landes aus dem Atomabkommen mit dem Iran. Deutschland, Frankreich und Großbritannien wollen den Vertrag aufrechterhalten, ebenso wie China und Russland .

