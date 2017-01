USA Präsident Trump bringt weitere Teile seiner Agenda auf den Weg

Der neue US-Präsident Donald Trump hatte im Wahlkampf vieles angekündigt und drückt offenbar bereits in den ersten Tagen im Amt aufs Tempo. (AFP - Timothy A. Clary)

In den USA hat die erste Arbeitswoche des neuen Präsidenten Trump begonnen.

Auf Twitter schrieb Trump, er werde die Schwerpunkte auf Arbeitsplätze und nationale Sicherheit legen. Bei einem Treffen mit Wirtschaftsvertretern im Weißen Haus soll es um die "Produktion in Amerika" gehen. In den nächsten Tagen will Trump zahlreiche Dekrete unterzeichnen. Ein Dekret betrifft den Freihandelsvertrag mit Mexiko und Kanada, den der US-Präsident neu verhandeln lassen will. Er macht das sogenannte Nafta-Abkommen für die Verlagerung von Arbeitsplätzen nach Mexiko verantwortlich. Einen ähnlichen Plan gibt es für das transpazifische Abkommen TPP.



Die britische Premierministerin May kündigte an, sie werde beim bevorstehenden Treffen mit Trump Vorteile von freiem Handel betonen. Nach Angaben ihrer Sprecherin will sie zudem die Unterstützung Großbritanniens für das von Trump kritisiere Atomabkommen mit dem Iran bekräftigen.