USA Präsident Trump fordert Rückgabe der Krim an die Ukraine

Könnte zum Streitfall in den Beziehungen zwischen den USA und Russland werden: Die 2014 von Russland annektierte Halbinsel Krim. (dpa-Grafik: D. Dytert, Redaktion: D. Dytert/A. Stein/W. Jung )

Die US-Regierung fordert von Russland die Rückgabe der Krim-Halbinsel an die Ukraine.

Präsident Trump habe dies gegenüber Moskau deutlich gemacht, sagte sein Sprecher Spicer in Washington. Die russische Regierung müsse die Gewalt in der Ukraine deeskalieren und die Krim zurückgeben. Das Außenministerium in Moskau erklärte, das Gebiet gehöre zu Russland. Man werde sich nicht von eigenem Territorium trennen. Russland hatte die Krim im Jahr 2014 annektiert. Die USA und die EU reagierten mit Sanktionen. - Das Thema dürfte beim morgigen Treffen der Außenminister Russlands und der USA, Lawrow und Tillerson, eine Rolle spielen. Die beiden Politiker kommen erstmals am Rande der Konferenz der G20-Staaten in Bonn zusammen.