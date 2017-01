USA Präsident Trump verspricht Vorteile für heimische Produktion - "sonst Strafzölle"

Der neue US-Präsident Donald Trump hat viel vor. (AFP - Timothy A. Clary)

US-Präsident Trump legt den Fokus zum Auftakt seiner ersten Arbeitswoche auf eine Stärkung der nationalen Wirtschaft.

Nach einem Treffen mit Unternehmens-Vorständen zum Thema "Produktion in Amerika" im Weißen Haus erklärte er, staatliche Regulierungen könnten unter seiner Regierung zu einem Dreiviertel abgebaut werden. Wer in den USA produzieren lasse, solle Vorteile erhalten. Wer dagegen ins Ausland gehe, müsse mit hohen Zöllen auf Lieferungen in die USA rechnen. Zudem versprach Trump kräftige Steuersenkungen für Unternehmen sowie Mittelschicht. Derzeit laufen auch Gespräche mit Gewerkschaftsvertretern.



Darüber hinaus unterzeichnete Trump zahlreiche Dekrete. Dabei ging es unter anderem um Neuverhandlungen der Freihandelsabkommen mit Kanada und Mexiko sowie zahlreichen weiteren Pazifikanrainern, die er als nachteilig für amerikanische Arbeitsplätze bewertet.