US-Präsident Trump hat eine vollständige Zerschlagung der Islamistenmiliz IS angekündigt.

Nach einem Treffen mit dem jordanischen König Abdullah in Washington sagte Trump, man wolle den IS zerstören und die Zivilisation beschützen. Zuvor hatte sich der US-Präsident auch zum mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien geäußert und Staatschef Assad dafür verantwortlich gemacht. Den Angriff bezeichnete er als furchtbar. Der Affront des Assad-Regimes gegen die Menschlichkeit könne nicht toleriert werden.