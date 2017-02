USA Präsident Trumps Einreisestopp bleibt zunächst ausgesetzt

Protest am internationalen Flughafen in New York gegen das Einreise-Verbot von US-Präsident Trump. ( AFP PHOTO / Bryan R. Smith)

Ein US-Berufungsgericht hat den Einspruch der Regierung gegen die Aufhebung der Einreisesperre für Menschen aus sieben muslimisch geprägten Staaten zurückgewiesen.

Das Gericht in San Francisco forderte die Streitparteien auf, bis morgen Nachmittag weitere Argumente zu ihren Standpunkten vorzubringen. Ein Bundesrichter in Seattle hatte am Freitag das von Präsident Trump verfügte Einreiseverbot gekippt. Er erließ auf eine Klage des Bundesstaates Washington eine Einstweilige Verfügung. Der Richter urteilte, Einwohnern des Staates könnte durch den Einreisestopp irreparabler Schaden entstehen. Das US-Justizministerium argumentierte, es sei ein souveränes Vorrecht des Präsidenten, Ausländer aus- oder einzuschließen. Grundprinzip sei, dass ein Ausländer, der in die Vereinigten Staaten reisen wolle, ein Privileg beantrage, aber keinen verfassungsrechtlichen Anspruch darauf habe.