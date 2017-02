USA Proteste gegen Trump am Presidents Day

Anti-Trump-Proteste in Philadelphia (dpa/ The Philadelphia Inquirer )

In den USA haben wieder tausende Menschen gegen Präsident Trump demonstriert.

Allein in New York gingen am sogenannten "Presidents Day" 10.000 Menschen auf die Straße. Auch in Chicago, Washington, Los Angeles und anderen Städten gab es Kundgebungen. Viele Teilnehmer trugen Schilder mit der Aufschrift "Nicht mein Präsident".



Ursprünglich wurde am Präsidententag der Geburtstag des ersten Amtsinhabers George Washington gefeiert. Inzwischen werden mit dem Feiertag alle Präsidenten geehrt.