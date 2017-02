USA Qatar Airways nimmt vom Einreisebann betroffene Passagiere an Bord

Der Hamad International Airport in Katar (imago )

Die Fluggesellschaft "Qatar Airways" fliegt nach dem vorläufigen Stopp des Einreiseverbots wieder Bürger aus muslimischen Staaten in die USA.

Die Airline werde den Passagieren gestatten, an Bord zu gehen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf einen Sprecher des Unternehmens. Damit reagiert die Fluggesellschaft auf die Anordnung eines Bundesrichters im US-Staat Washington. Dieser hatte die Einreiseverbote für Menschen aus sieben muslimisch geprägten Ländern vorläufig gestoppt. Die Anordnung gilt landesweit und bis zu einer endgültigen Entscheidung. Nach Berichten mehrerer US-Zeitungen hatte die Regierung in Washington offenbar verschiedene Fluggesellschaften angehalten, vom Einreisebann betroffene Passagiere nicht länger vom Antritt ihrer Reise abzuhalten. Das Weiße Haus will Widerspruch gegen die richterliche Entscheidung einlegen.