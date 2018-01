Die US-Regierung hat den Schutzstatus für 200.000 Salvadorianer aufgehoben, der sie bisher vor einer Abschiebung bewahrt hat.

Das Heimatschutzministerium in Washington teilte mit, dass sich die Bedingungen in El Salvador mittlerweile verbessert hätten. Ein andauernder Schutzstatus sei daher nicht mehr erforderlich. Die Salvadorianer haben demnach nun bis September 2019 Zeit, um die Vereinigten Staaten zu verlassen oder einen legalen Status zu erreichen. Die USA hatten das befristete Bleiberecht nach einer Serie von Erdbeben in El Salvador im Jahr 2001 gewährt.

