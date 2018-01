Die US-Regierung wil die Aufenthaltsgenehmigungen für rund 200.000 im Land lebende Menschen aus El Salvador nicht verlängern.

Die Salvadorianer waren nach einer Serie von Erdbeben im Jahr 2001 in die USA geflohen und hatten dort ein befristetes Bleiberecht erhalten. Aus dem Heimatschutzministerium in Washington hieß es nun, die Lebensbdingungen in El Salvador hätten sich so verbessert, dass sie in ihre Heimat zurückkehren könnten. Die Betroffenen haben jetzt bis September 2019 Zeit, um die Vereinigten Staaten zu verlassen oder einen legalen Status zu erreichen.

