Die US-Regierung stärkt die Interessen von Mitarbeitern des Gesundheitswesens, die bestimmte Behandlungen wie etwa Abtreibungen und Geschlechtsumwandlungen verweigern.

Wie das Gesundheitsministerium bestätigte, soll innerhalb der für Bürgerrechte zuständigen Abteilung eine neue Beschwerdestelle eingerichtet werden. Ziel sei es, die Durchsetzung von Gesetzen zum Schutz religiöser Freiheit und Gewissensentscheidungen zu gewährleisten.



Kritiker betrachten das als mögliche Handhabe für Diskriminierungen. So könnte etwa lesbischen Paaren der Zugang zu Kinderwunschbehandlungen verweigert werden, oder Ärzte könnten Transgender von medizinischen Leistungen ausschließen, schreibt die New York Times. - Morgen findet in Washington der jährliche Protestmarsch von Abtreibungsgegnern statt, zu dem hunderttausende Teilnehmer erwartet werden.

