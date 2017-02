USA Regierung Trump plant keine Kürzungen im sozialen Bereich

US-Finanzminister Steven Mnuchin im Weißen Haus (Archivbild). (dpa picture alliance / Olivier Douliery)

US-Präsident Trump plant nach den Worten seines Finanzministers Mnuchin im Etat vorerst keine Kürzungen bei Sozialleistungen und Gesundheitsversorgung.

Im ersten Haushaltsplan der Regierung Trump seien solche Einsparungen kein Thema, sagte Mnuchin im Fernsehsender Fox News. Der Präsident werde in seiner Rede am Dienstag vor dem Kongress Steuersenkungen für mittlere Einkommen vorstellen.



Der neu gewählte Vorsitzende der US-Demokraten, Perez, rief seine Partei zur Einheit auf. In mehreren Interviews versprach er, die Strukturen der Demokraten neu aufzubauen und dabei besonderes Augenmerk auf basisdemokratische Strukturen und auf ländliche Gegenden zu legen.