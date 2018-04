Die US-Regierung will mit neuen Exportrichtlinien den Verkauf von Waffen an verbündete Staaten ankurbeln.

Die Reform werde die heimische Rüstungsindustrie stärken und in den USA neue Arbeitsplätze schaffen, sagte der Handelsberater von Präsident Trump, Navarro, in Washington. Künftig sollen Genehmigungsfristen verkürzt und die Hürden für Großaufträge gesenkt werden. - Trump hat nach Informationen aus dem US-Außenministerium in praktisch jedem Telefonat, das er mit Staats- und Regierungschefs wichtiger Alliierter geführt hat, zu mehr Käufen von US-Rüstungsgütern gedrängt.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.