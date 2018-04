Bundesfinanzminister Scholz hält sich zu politischen Gesprächen in Washington auf.

Eines der zentralen Themen bei seinem Besuch sind die aktuellen transatlantischen Handelsstreitigkeiten. So will Scholz bei einem Treffen mit US-Vizepräsident Pence für die Bedeutung eines freien und fairen Handels werben. Für morgen ist ein Treffen mit US-Finanzminister Mnuchin angesetzt. Scholz nimmt auch an einem Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der G20-Staatengruppe teil. Die Sitzung findet anlässlich der Frühjahrstagungen von Internationalem Währungsfonds und Weltbank statt.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.