Bundesfinanzminister Scholz ist zu einem zweitägigen Besuch in Washington eingetroffen.

Er wird in der US-Hauptstadt an einem Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der G20-Staatengruppe teilnehmen. Die Sitzung findet anlässlich der Frühjahrstagungen von Internationalem Währungsfonds und Weltbank statt. Scholz will außerdem Gespräche mit Vertretern der US-Regierung führen. Aus dem Bundesfinanzministerium hieß es, der Vizekanzler werde heute von US-Vizepräsident Pence empfangen. Für morgen ist ein Treffen mit US-Finanzminister Mnuchin angesetzt. Ein zentrales Thema der Gespräche dürften die aktuellen transatlantischen Handelsstreitigkeiten sein.

