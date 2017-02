USA-Reise Gabriel trifft Tillerson in Washington

Sigmar Gabriel reist heute in die USA (dpa/Bernd von Jutrczenka)

Bundesaußenminister Gabriel hat eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und einen offenen und freundschaftlichen Dialog mit den USA angemahnt.

Der SPD-Politiker sagte vor seiner Abreise nach Washington, er erhoffe sich auch Antworten zum außenpolitischen Kurs der neuen amerikanischen Regierung und zu ihrem Verhältnis zum Militärbündnis Nato. Gabriel wird heute in Washington den neuen US-Außenminister Tillerson treffen, der erst gestern Abend vom Senat bestätigt wurde. Ein Treffen mit Präsident Trump ist nicht vorgesehen. Am Freitag reist Gabriel weiter nach New York, um Gespräche bei den Vereinten Nationen zu führen.