Grünen-Chef Özdemir hat Bundeskanzlerin Merkel aufgefordert, in den USA die Einheit Europas zu betonen.

Präsident Trump wolle am liebsten Separat-Vereinbarungen mit jedem EU-Land, sagte Özdemir der Agentur Reuters. Es müsse aber klar sein, dass man sich nicht gegeneinander ausspielen lasse. Regierungssprecher Seibert betonte in Berlin, die Bundesregierung sei der Ansicht, dass Protektionismus das weltweite Wachstum behindere. Merkel fliegt heute Abend begleitet von einer Wirtschaftsdelegation in die USA, um zum ersten Mal mit Präsident Trump zusammenzutreffen. Gespräche sind auch mit Vizepräsident Pence und Sicherheitsberater McMaster geplant.