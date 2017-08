Das US-Außenministerium hat jetzt offiziell das angekündigte Reiseverbot für Nordkorea verfügt.

Die entsprechende Regelung tritt demnach am 1. September in Kraft. Amerikanische Staatsbürger, die sich in dem Land aufhalten, wurden zur Rückkehr aufgefordert. Washington reagiert damit auch auf die Inhaftierung des US-Studenten Warmbier in dem Land. Er war während eines Nordkorea-Besuchs festgenommen worden und in der Haft ins Koma gefallen. Er starb kurz nach seiner Freilassung und seiner Rückkehr in die USA. Die Eltern werfen den nordkoreanischen Behörden vor, ihren Sohn misshandelt zu haben.