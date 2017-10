Das US-Repräsentantenhaus hat Sanktionen gegen die radikal-islamische Hisbollah-Miliz im Libanon beschlossen.

Die Abgeordneten verabschiedeten in Washington einen Gesetzentwurf, der unter anderem eine Blockade des Geldflusses an die Gruppe und weitere Strafmaßnahmen vorsieht. Zudem wird die US-Regierung beauftragt, Menschen und Unternehmen zu sanktionieren, die Geld für die Hisbollah sammeln oder für sie Kämpfer rekrutieren. Zur Begründung hieß es unter anderem, die Hisbollah habe hunderttausende Menschenleben auf dem Gewissen, darunter auch Amerikaner. Zudem setze sie im Bürgerkrieg in Syrien Zivilisten als menschliche Schutzschilde ein.



Die libanesische Hisbollah wird vom Iran unterstützt und kämpft in Syrien an der Seite der Armee des Machthabers Assad. Unter anderem die USA, die Arabische Liga und die EU stufen die Miliz als terroristische Vereinigung ein.