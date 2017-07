Das US-Repräsentantenhaus hat neue Sanktionen gegen Russland gebilligt.

419 Abgeordnete votierten dafür, drei dagegen. Jetzt muss der Senat noch zustimmen. Er sieht unter anderem vor, dass die bestehenden Sanktionen gegen Moskau erweitert werden. Diese waren wegen der Rolle Russlands im Ukrainekonflikt sowie der mutmaßlichen Einflussnahme des Kreml auf die US-Präsidentschaftswahl 2016 verhängt worden.



Der Entwurf setzt Präsident Trump zugleich Grenzen, was die Aufhebung von Sanktionen gegen Russland betrifft. Er muss künftig in einem Bericht an den Kongress darlegen, dass eine Beendigung der Strafmaßnahmen gegen Moskau im nationalen Sicherheitsinteresse der USA liegt.