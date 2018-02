Das US-Repräsentantenhaus hat einen weiteren Übergangshaushalt verabschiedet, um einen erneuten Stillstand der Regierung abzuwenden.

Als nächstes muss die zweite Kammer des Kongresses, der Senat, darüber abstimmen. Billigt er ihn bis Donerstag ebenfalls, wäre die Finanzierung der Regierung bis zum 23. März gesichert.



Präsident Trump sagte allerdings, er würde einen erneuten Regierungsstillstand in Kauf nehmen, sollten sich Republikaner und Demokraten nicht in Sachen Einwanderung einigen können. Im Januar war es zu einem Shutdown gekommen, weil der Streit in dieser Frage nicht beigelegt werden konnte. Trump fordert grundlegende Änderungen. Er bezeichnete das bisherige US-Einwanderungssystem als "dumm". Es erlaube, dass gewalttätige Banden ins Land kämen, so Trump.

