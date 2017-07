Der republikanische US-Abgeordnete Clay Higgins hat mit einem Youtube-Video aus dem NS-Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau für Empörung gesorgt.

Higgins hatte die fünfminütige Aufnahme selbst bei einem Besuch dort gemacht - unter anderem in einer der früheren Gaskammern. Er beschreibt in dem Film die Gräueltaten der Nazis und leitet daraus Konsequenzen für die heutige US-Flüchtlingspolitik ab. Die USA seien heute viel zugänglicher für Terror wie diesen, für Horror wie diesen, sagte Higgings in dem Film. Die US-Armee müsse daher unbesiegbar sein, und es müsse sichergestellt werden, dass die USA vor dem Übel der Welt geschützt würden.



Die Reaktionen sind sehr kritisch. Vonseiten der Gedenkstätte heißt es, zwar habe jeder das Recht, das Geschehene zu reflektieren. Innerhalb einer früheren Gaskammer sollte aber andächtige Stille herrschen. Der Ort sei keine Bühne. Ähnlich äußerte sich auch der polnische Ober-Rabbiner gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Vom Anne-Frank-Zentrum hieß es, das Lager sei der Ort des Völkermordes und der Tragödie für das jüdische Volk, das Higgins zu respektieren habe. Der Abgeordnete habe aber jede Sensibilität vermissen lassen.



Die "Washington Post" titelte, Higgings habe Regel Nr. 1 gebrochen: Ziehen Sie niemals Holocaust-Vergleiche.



Higgins hat sich inzwischen entschuldigt.