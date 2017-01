USA Republikaner Ryan als Vorsitzender des Repräsentantenhauses wiedergewählt

Das Kapitol in Washington, D.C. - Tagungsort der Parlamentskammer (picture alliance / dpa / Daniel Kalker)

Der Republikaner Ryan bleibt Sprecher des US-Repräsentantenhauses.

In der konstituierenden Sitzung der Parlamentskammer in Washington erhielt er 239 Stimmen. Die Republikaner stellen 241 der 435 Abgeordneten. Ryan hat das Amt seit Oktober 2015 inne. Im Vorfeld der Abstimmung hatte es Spekulationen darüber gegeben, ob sich republikanische Abgeordnete von ihm abwenden würden, da er im Wahlkampf wiederholt als Kritiker des künftigen Präsidenten Trump aufgetreten war.



Vor der Abstimmung hatten die republikanischen Abgeordneten ihr Vorhaben gestoppt, die unabhängige Ethikkommission der Regierung abzuschaffen. Nicht nur die Demokraten hatten das Vorhaben kritisiert; auch der künftige US-Präsident Trump - ebenfalls Republikaner - hatte sich in einer Twitter-Botschaft kritisch dazu geäußert. Die Ethikkommission war vor acht Jahren nach mehreren Korruptionsskandalen im Kongress geschaffen worden.