Die US-Republikaner wollen nach Angaben ihres Mehrheitsführeres im Senat, McConnell, keinen weiteren Versuch zur Abschaffung der Gesundheitsreform "Obamacare" mehr unternehmen.

McConnell sagte in Washington, es sei offensichtlich, dass es im Repräsentantenhaus keine Mehrheit für ein neues Gesundheitsgesetz gebe. Nun solle man einfach abwarten, wie das von Ex-Präsident Obama geschaffene Gesundheitssystem in der Zukunft funktioniere. Obamacare hatte Millionen Amerikanern erstmals den Schutz einer Krankenversicherung ermöglicht. Der Versuch von US-Präsident Trump, Obamacare rückgängig zu machen, scheiterte am Widerstand von Teilen seiner Republikaner.