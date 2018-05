Ein russischer Oligarch soll über seine Firma hunderttausende Dollar an den Anwalt von US-Präsident Trump, Cohen, gezahlt haben.

Das Geld sei auf demselben Konto hinterlegt worden, das für eine Zahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels verwendet worden sei, heißt es in US-Medienberichten. Daniels behauptet, eine Affäre mit Trump gehabt zu haben. Ihr Anwalt veröffentlichte ein Dokument, das belegen soll, dass von russischer Seite ungefähr 500.000 Dollar in acht einzelnen Zahlungen an Cohen überwiesen wurden. CNN berichtet, der Oligarch sei von US-Beamten befragt worden, die zur mutmaßlichen Einmischung Russlands in den US-Präsidentschaftswahlkampf ermitteln. - Trump bestreitet, dass er eine Affäre mit der Darstellerin hatte. Er hat aber bestätigt, dass sein Anwalt ihr 130.000 Dollar gezahlt hat.

