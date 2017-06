Russlands Präsident Putin hat den früheren FBI-Chef Comey für dessen Aussagen zur Russland-Affäre kritisiert: Es sei sehr merkwürdig, die Öffentlichkeit über Details eines vertraulichen Gespräches mit Präsident Trump zu informieren. Der US-Präsident selbst spricht von der "größten Hexenjagd der Geschichte".

Putin äußerte sich bei einer im Fernsehen übertragenen Bürgersprechstunde in Moskau. Er sagte, Comey habe keine Beweise dafür vorgelegt, dass Russland versucht habe, die US-Wahl zu beeinflussen. Putin sagte nicht, dass es keine russische Einmischung gegeben habe. Er betonte aber, seine Regierung sehe die USA nicht als Feind an, sondern wolle die Beziehungen normalisieren, um beispielsweise im Syrien-Krieg eine Lösung zu finden.

Ex-FBI-Chef Comey hatte vergangene Woche im Geheimdienstausschuss des US-Senats schwere Vorwürfe gegen US-Präsident Trump erhoben. Dieser habe versucht, die Ermittlungen zu möglichen Manipulationen des Wahlkampfes durch Russland zu beeinflussen. Einem Bericht der Washington Post zufolge geht Sonderermittler Mueller diesem Verdacht inzwischen nach und ermittelt auch gegen Trump.

Der US-Präsident wehrt sich gegen den Vorwurf der Justizbehinderung. Auf Twitter schrieb er, zunächst habe man eine "faule Geschichte zu Absprachen mit den Russen" erfunden, jetzt versuche man es mit einer falschen Geschichte über Behinderung der Justiz. Trump sprach von der "größten Hexenjagd der Geschichte".

They made up a phony collusion with the Russians story, found zero proof, so now they go for obstruction of justice on the phony story. Nice