Der von US-Präsident Trump ernannte neue Kommunikationschef Scaramucci hat mit Interview-Äußerungen für Diskussionen gesorgt.

Nach einem Bericht des Magazins "New Yorker" beschimpfte Scaramucci den Stabschef im Weißen Haus, Priebus, als - so wörtlich - verdammten paranoiden Schizophrenen. Auch Trumps Chefstratege Bannon wurde von ihm mit Schmähungen bedacht. Nach Bekanntwerden seiner Äußerungen erklärte Scaramucci auf Twitter, er verwende manchmal eine sehr lebhafte Sprache. Künftig werde er sich in diesem Bereich zurückhalten. Allerdings werde er den leidenschaftlichen Kampf für Präsident Trump nicht aufgeben.



Scaramucci hatte sein Amt als Kommunikationschef vor einer Woche angetreten. Aus Protest gegen seine Ernennung kündigte Trumps bisheriger Pressesprecher Spicer seinen Rücktritt an.