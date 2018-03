Im Nordosten der USA hat ein Schneesturm massive Verkehrsbehinderungen ausgelöst.

Landesweit mussten Fluggesellschaften mehr als 4.400 Flüge streichen, die Hälfte davon fiel allein an den New Yorker Flughäfen aus. Viele Schulen und Ämter blieben geschlossen. Auch die US-Hauptstadt Washington war von dem neuerlichen Wintereinbruch betroffen.



Der Nationale Wetterdienst warnte vor Sturmböen und bis zu 45 Zentimeter Neuschnee innerhalb eines Tages. In New York, New Jersey und Conneticut könne es zu Stromausfällen kommen.

