Zwei Wochen nach dem Massaker an einer Schule in Parkland im US-Bundesstaat Florida beginnt heute dort wieder der Unterricht.

An der High School hatte ein 19-Jähriger am Valentinstag mit einer halbautomatischen Waffe 17 Menschen erschossen. Überlebende Schüler haben sich in den vergangenen zwei Wochen vehement für eine Verschärfung des US-Waffenrechts eingesetzt. Präsident Trump kündigte Änderungen an, die aber nicht einschneidend ausfallen dürften.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.