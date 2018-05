Die US-Regierung hat angekündigt, den Schutzstatus für mehr als 50.000 Menschen aus Honduras aufzuheben.

Nach Angaben des Ministeriums für Heimatschutz haben die Menschen mit vorübergehendem Aufenthaltsrecht bis Januar 2020 Zeit, das Land zu verlassen. Andernfalls würden sie abgeschoben. Die USA hatten Honduras 1999 in ein Schutzprogramm aufgenommen, nachdem das zentralamerikanische Land von einem schweren Hurrikan getroffen worden war. Seitdem wurde die Aufenthaltsgenehmigung für die Einwanderer mehrfach verlängert. Inzwischen argumentiert das Heimatschutzministerium, die Bedingungen in Honduras seien gut genug für eine Rückkehr.



Die Regierung unter Präsident Trump hatte bereits den Schutzstatus für Einwanderer unter anderem aus Salvador, Haiti und Nepal beendet. Insgesamt müssen in den kommenden Monaten mehr als 420.000 Menschen die USA verlassen.

