Im US-Bundesstaat Kalifornien sind erstmals Tests für autonomes Fahren erlaubt, ohne dass ein menschlicher Fahrer hinter dem Steuer sitzen muss.

Die kalifornische Verwaltungsbehörde genehmigte entsprechende Richtlinien. Bislang war bei den Fahrtests noch ein Mensch am Lenkrad vorgeschrieben, der in Notfällen eingreifen konnte. Kalifornien ist das US-weite Zentrum für autonomes Fahren. Die Vorschriften der Verwaltungsbehörde werden schließlich auch das Rahmenwerk bilden, unter dem Konsumenten in Zukunft selbstfahrende Autos kaufen können.

