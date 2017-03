Der US-Senat hat den Juristen Friedman als neuen amerikanischen Botschafter in Israel bestätigt.

Für ihn stimmten 52 Senatoren, 46 votierten gegen ihn. Die Personalie ist in den USA umstritten, da Friedman mit seinen Positionen zum Nahost-Konflikt der israelischen Rechten nahesteht. Er wird nicht nur von den oppositionellen Demokraten kritisiert, sondern auch von linksgerichteten jüdischen Gruppen in den USA. Der israelische Ministerpräsident Netanjahu begrüßte die Entscheidung des Senats dagegen. Er sagte in Jerusalem, Friedman werde als enger Freund Israels herzlich empfangen werden.