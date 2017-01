USA Senat billigt Ex-Marine Mattis als Verteidigungsminister

James N. Mattis (dpa)

Der US-Senat hat mit Verteidigungsminister Mattis das erste Kabinettsmitglied des neuen Präsidenten Trump gebilligt.

Für den früheren General der Marineinfanterie stimmten am Freitag 98 der 100 Parlamentarier. Mattis verfügt über intensive Kriegserfahrungen, so leitete er zuletzt das strategisch wichtige Zentralkommando. Er war unter anderem in Afghanistan und im Irak im Einsatz. Bei seiner Anhörung im Senat nahm er vor einigen Tagen eine deutlich kritischere Haltung gegenüber Russland ein, als es Trump getan hatte.



Auch der Kandidat für das Amt des Heimatschutzministers, Kelly, wurde vom Senat gebilligt.