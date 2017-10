Der US-Senat hat einen Haushaltsplan der Regierung für das kommende Jahr gebilligt.

Die Senatoren stimmten in Washington mit knapper Mehrheit für den Entwurf über insgesamt vier Billionen Dollar. Er sieht unter anderem schuldenfinanzierte Steuersenkungen in Höhe von 1,5 Billionen Dollar vor. Die Resolution umfasst auch den Beschluss, dass spätere Haushaltsgesetze im Senat nur noch der einfachen Mehrheit bedürfen. Damit könnten die Republikaner die Pläne der Regierung Trump für eine Steuerreform auch ohne die Unterstützung der oppositionellen Demokraten durchbringen. Präsident Trump will die Abgaben für Konzerne deutlich reduzieren, die Zahl der Steuerklassen verringern und die Pauschbeträge für die Bürger nahezu verdoppeln.



Der Haushalt ist mit der Zustimmung des Senats noch nicht beschlossen. Er muss zunächst mit einem bereits verabschiedeten Entwurf des Repräsentantenhauses in Einklang gebracht werden. Dort ist eine Schuldenaufnahme für Steuersenkungen nicht vorgesehen.