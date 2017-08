US-Präsident Trump ist nach Angaben des Weißen Hauses nach wie vor entschlossen, das Gesetz über neue Russland-Sanktionen zu unterzeichnen.

Von einer Verzögerung könne keine Rede sein, sagte seine Sprecherin in Washington. Die rechtliche Überprüfung des Gesetzes sei aber noch nicht abgeschlossen.



Nach dem US-Repräsentantenhaus hatte am vergangenen Donnerstag auch der Senat die Verschärfung der Sanktionen gegen Russland beschlossen. Grund dafür waren die Rolle Moskaus im Ukraine-Konflikt und die vermutete Einmischung des Kreml in den US-Präsidentschaftswahlkampf.