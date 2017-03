Die US-Staatsanwaltschaft hat die Haftbedingungen des mexikanischen ehemaligen Drogenbosses Guzmán als angemessen verteidigt.

Sie seien nötig, da Guzmán bereits zwei Mal aus einem Gefängnis in Mexiko ausgebrochen sei, heißt es in Unterlagen, die bei einem Gericht in New York vorgelegt wurden. Die Verteidigung des "El Chapo" genannten Drogenhändlers hatte zuvor gefordert, ihren Mandanten aus der Isolationshaft in einem Hochsicherheitstrakt in New York zu verlegen. Guzmàn sei täglich 23 Stunden in einer fensterlosen Zelle eingeschlossen, dürfe nicht mit seiner Frau sprechen und verfüge lediglich über ein Radio. Deswegen sei er bereits psychisch erkrankt. - Der ehemalige Chef des sogenannten Sinaloa-Kartells war im Januar von Mexiko ausgeliefert worden. Die USA werfen ihm neben Drogenhandel auch Mord vor.