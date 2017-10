Der Stabschef im Weißen Haus, Kelly, sieht keinen Anlass für einen Rücktritt.

Er sagte bei einem Pressebriefing, er sei nicht frustriert und werde auch nicht gefeuert. Zugleich räumte der frühere General ein, dass seine Aufgabe der härteste Job sei, den er je gemacht habe. Allerdings habe er einen gewissen Grad an Organisation in das Weiße Haus gebracht. Seine Aufgabe sei es im Übrigen nicht, den Präsidenten zu kontrollieren, sondern vor allem den Informationsfluss zum Präsidenten.



Kelly hatte den Posten des Stabschefs Ende Juli übernommen. Sein Vorgänger Priebus wurde von Präsident Trump gefeuert. In die gleiche Zeit fielen weitere Rücktritte wie die von Pressesprecher Spicer und Kommunikationschef Scaramucci.