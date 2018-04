Die Kaffeehaus-Kette Starbucks schließt alle ihre Filialen in den USA für einen halben Tag, um die Mitarbeiter ein Anti-Rassismus-Training absolvieren zu lassen.

Starbucks betreibt nach eigenen Angaben mehr als 8.000 Geschäfte in den Vereinigten Staaten, mit 175.000 Mitarbeitern. Die Aktion soll Ende Mai stattfinden. Das Unternehmen reagiert damit auf eine Welle öffentlicher Empörung, nachdem in einem Starbucks-Lokal in Philadelphia zwei Afroamerikaner festgenommen worden waren. Ein Angestellter hatte die Polizei gerufen, weil die Männer sich in den Räumlichkeiten aufgehalten, aber nichts gekauft hatten. Videos der Festnahme wurden im Internet Millionen Mal angesehen. Der Vorfall brachte Starbucks den Vorwurf von Diskriminierung ein.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.