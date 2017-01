USA Starbucks will 10.000 Flüchtlinge einstellen

Der US-Konzern Starbucks mischt sich in die US-Politik ein. (dpa / picture alliance / Johannes Schmitt-Tegge)

Die amerikanische Caféhaus-Kette Starbucks will im Laufe der nächsten fünf Jahre 10.000 Flüchtlinge einstellen.

Dies sei eine Reaktion auf den von US-Präsident Trump verfügten Aufnahmestopp für Syrer und die vorübergehenden Einreiseverbote für Bürger von sechs weiteren mehrheitlich muslimischen Staaten, schrieb Konzernchef Schultz in einem Brief an die Belegschaft. Die Initiative werde in den USA beginnen und vor allem Migranten gelten, die US-Truppen als Dolmetscher gedient und deren Personal unterstützt hätten. In einem weiteren Schritt würden weltweit Flüchtlinge eingestellt. - Schultz ist ein Unterstützer der bei der Präsidentenwahl unterlegenen Demokratin Clinton.