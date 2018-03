US-Präsident Trump will nach Angaben eines Beraters bereits heute die umstrittenen Schutzzölle auf Stahl und Aluminium anordnen. Der Präsident werde die entsprechende Proklamation im Laufe des Tages unterschreiben, sagte Trumps Wirtschaftsberater Navarro im US-Fernsehen. Die Zölle träten dann binnen 15 bis 30 Tagen in Kraft.

Mexiko und Kanada würden von den Einfuhrzöllen zunächst verschont, fügte Navarro hinzu. Diese Ausnahmen könnten verlängert werden, sollten die beiden Staaten beim Freihandelsabkommen Nafta Zugeständnisse machen.



Mehr als einhundert republikanische Abgeordnete des Repräsentantenhauses wandten sich mit einem Brief an den Präsidenten, um den Schritt noch zu verhindern. Die Strafzölle seien Steuern, die US-Unternehmen weniger wettbewerbsfähig und Konsumenten ärmer machten, schrieben die Politiker.



China kündigte für den Fall, dass die Zölle tatsächlich in Kraft treten, Gegenmaßnahmen an - wie zuvor schon die Europäische Kommission.



Der EU-Parlamentarier Brok sprach von "Nadelstichen". Produkte wie zum Beispiel Whiskey seien Wirtschaftsfaktoren, die für die USA insgesamt keine große Bedeutung hätten, aber in den - so wörtlich - trump-hörigen Gebieten Probleme machten, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Die EU sende damit die Botschaft an den US-Präsidenten, die Entscheidung für Strafzölle noch einmal zu überdenken.



Nach Broks Einschätzung gäbe es Wirtschaftsbereiche, in denen die USA europäische Einschränkungen viel schmerzhafter spüren würden. Als Beispiel nannte er den Technologiebereich mit Google, Amazon und anderen US-Unternehmen, die vom europäischen Markt profitierten. Brok warnte die USA vor einem Handelskrieg. Die EU sei eine stärkere Wirtschaftsmacht als die USA.



Der Präsident des Groß- und Außenhandelverbandes BGA, Bingmann, lehnt Gegenmaßnahmen der EU ab. Man sollte es vermeiden, mit einem solchen Schritt eine Spirale in Gang zu setzen, sagte er im Deutschlandfunk. Dies würde eine fundamentale Unruhe in den Welthandel bringen. Bingmann betonte, es sei richtig, dass die Europäische Kommission deutlich gemacht habe, zu Gegenreaktionen in der Lage zu sein. Er hoffe aber, dass weder die USA noch die EU ihre Drohungen wahr machten. Vielmehr gelte es, weiter im Gespräch zu bleiben.

