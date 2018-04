Mit einem ganztägigen Streik wollen in den USA heute Schüler für härtere Waffengesetze eintreten.

Die landesweiten Ausstände stehen unter dem Motto "Genug ist genug". Der Streik reiht sich gut neun Wochen nach dem Schulmassaker von Parkland in eine Kette von Protesten. Am 14. Februar hatte an einer Schule in Florida ein 19-Jähriger 17 Menschen erschossen. Daraus entstand ein breites Bündnis junger Menschen, die sich gegen Waffengewalt einsetzen.



Heute jährt sich außerdem das Massaker an der Columbine High School in Colorado. Dort hatten im Jahr 1999 zwei Teenager zwölf Mitschüler und einen Lehrer erschossen.

