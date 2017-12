Im US-Bundesstaat Virginia ist der Streit um das knappe Ergebnis der Wahl zum Abgeordnetenhaus in eine neue Runde gegangen.

Die Demokratin Simonds legte Einspruch gegen die Entscheidung eines Gerichts ein, das ihr eine einzige Stimme Vorsprung aberkannt und ihrem republikanischen Rivalen Yancey zugesprochen hatte. Seitdem liegen beide Kandidaten mit je 11.608 Stimmen gleichauf. Das Wahlgesetz in Virginia sieht vor, dass in einem solchen Fall per Losverfahren entschieden wird. Die Ziehung wurde jedoch aufgrund Simonds' Einspruch verschoben.



Sollte die Demokratin als Siegerin aus der Wahl hervorgehen, würden die Republikaner im Abgeordnetenhaus von Virginia nach 17 Jahren ihre Mehrheit verlieren. Bei einem Sieg des Amtsinhabers Yancey kämen die Republikaner auf einen Vorsprung von 51 zu 49.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.