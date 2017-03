Ein heftiger Schneesturm hat im Nordosten der USA zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen geführt.

Nach offiziellen Angaben wurden mehr als 6.000 Flüge gestrichen, allein 2.800 davon in New York. Die Bahngesellschaft Amtrak stellte den Zugverkehr vollkommen ein. Schulen blieben geschlossen. Bei Schneemassen zwischen 40 und 60 Zentimetern riefen die Gouverneure von New York, Massachusetts und Connecticut die Bürger auf, den Tag zu Hause zu verbringen. Auch Washington ist von dem Sturm betroffen. In der Region waren 180.000 Haushalte zeitweise ohne Strom.