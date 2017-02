USA Tausende protestieren gegen Trump

Anti-Trump-Proteste in Philadelphia (dpa/ The Philadelphia Inquirer )

In den USA haben erneut tausende Menschen gegen US-Präsident Trump demonstriert.

Sie gingen am so genannten "Presidents' Day" landesweit auf die Straßen. Zu Protesten kam es unter anderem in New York, Chicago, Washington und Atlanta.

Einen Monat nach der Amtseinführung von Trump war auf vielen Schildern zu lesen "Nicht mein Präsidenten-Tag." In Portland wurden mehrere Menschen wegen einer Straßenblockade festgenommen.



Ursprünglich wurde am 22. Februar der Geburtstag von George Washington, dem ersten Präsidenten der USA, gefeiert. Seit Mitte der 70er Jahre ist es der Feiertag zu Ehren aller Präsidenten.