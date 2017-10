US-Außenminister Tillerson hält es für sinnvoll, das Atomabkommen mit dem Iran bestehen zu lassen.

Er sagte dem Sender CNN, ein Festhalten an der Vereinbarung liege auch im nationalen Interesse der Vereinigten Staaten. So denke im Übrigen auch Präsident Trump. Tillerson betonte, weder er selbst noch Trump wollten, dass der Kongress Sanktionen gegen Teheran verhänge, die das Abkommen zerstören könnten. Allerdings habe der Vertrag Mängel, die man anspreche. In dem Zusammenhang brachte der Minister ein mögliches zusätzliches Abkommen mit der Islamischen Republik ins Gespräch.



Trump selbst hatte in seiner Iran-Rede am Freitag das Regime in Teheran massiv angegriffen und Sanktionen gegen die Revolutionsgarden gefordert.