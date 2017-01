USA Tillerson übt Kritik an China und bekennt sich zur Nato

Rex Tillerson (dpa / picture-alliance / Sergei Ilnitsky)

Der designierte US-Außenminister Tillerson hat eine härtere Gangart gegenüber China angekündigt.

In seiner Anhörung vor dem Senat kritisierte Tillerson die Regierung in Peking wegen ihres Hoheitsanspruchs im Südchinesischen Meer. Er sagte, man werde China eine klare Botschaft übermitteln müssen. Die Errichtung künstlicher Inseln und die Stationierung militärischer Posten darauf sei vergleichbar mit der Annexion der Krim-Halbinsel durch Russland. Tillerson äußerte sich kritisch über Russland, anders als der künftige Präsident Trump. Er sagte, Moskau bemühe sich zwar international um Respekt und Bedeutung, habe zuletzt aber amerikanische Interessen missachtet.



Ebenfalls anders als Trump bekannte der designierte Außenminister sich zur Nato. Die in Artikel 5 des Nato-Vertrags vereinbarte gegenseitige Beistandspflicht im Angriffsfall sei unantastbar, so Tillerson. Trump hatte im Wahlkampf in den baltischen und osteuropäischen Staaten Sorgen ausgelöst, indem er das bedingungslose Bekenntnis der USA zum Schutz der Nato-Verbündeten infrage stellte.