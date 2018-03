Die Spielwaren-Ladenkette Toys 'R' Us will offenbar alle ihre rund 900 Filialen in den USA schließen oder verkaufen.

In Agenturberichten heißt es, Firmenchef Brandon habe dies in einer Telefon-Konferenz mitgeteilt. Auch in weiteren Ländern könnte demnach der Geschäftsbetrieb eingestellt werden. In den USA arbeiten für Toys 'R' Us rund 30.000 Menschen. Eine offizielle Stellungnahme zu den Berichten gibt es bisher nicht.



Anfang des Jahres war die Schließung von einem Fünftel der US-Geschäfte verkündet worden. Toys 'R' Us leidet unter der Konkurrenz durch den Online-Handel. Das Unternehmen hat Schulden in Milliarden-Höhe.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.